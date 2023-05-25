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25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

25.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 25 Mayıs akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, 25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 25 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

25 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

25 MAYIS SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

23 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

23 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 23 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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