Süper Loto ne zaman çekiliyor, saat kaçta? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 23 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 23 Mayıs Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Heyecanla beklenen çekiliş büyük ilgi görüyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

23 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto en çok çıkan sayıları araştırıyorlar.

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayında yapılacak.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Bu akşam haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.





