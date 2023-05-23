HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto ne zaman çekiliyor, saat kaçta? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 23 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto ne zaman çekiliyor, saat kaçta? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 23 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

23.05.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 23 Mayıs Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 23 Mayıs akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, saat kaçta? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 23 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto ne zaman çekiliyor, saat kaçta? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 23 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 23 Mayıs Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Heyecanla beklenen çekiliş büyük ilgi görüyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

23 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto en çok çıkan sayıları araştırıyorlar.

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayında yapılacak.

23 MAYIS SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Bu akşam haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek.

1-xdge-tdHU

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

3547084_810x458

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim heyecanı devam ediyor! Son sayı...Seçim heyecanı devam ediyor! Son sayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı
Sinan Oğan'ın kararı sonrası Ümit Özdağ'dan dikkat çeken çıkışSinan Oğan'ın kararı sonrası Ümit Özdağ'dan dikkat çeken çıkış
Anahtar Kelimeler:
süper loto sonuçları süper loto ne zaman çekiliyor süper loto hangi günler çekiliyor

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!

'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!

'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!

'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."

'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Ümit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildi

Ümit Özdağ'dan flaş 2. tur açıklaması! Gözler o görüşmeye çevrildi

Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti! “İki farklı zamanda...”

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti! “İki farklı zamanda...”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Tamamen şeffaf! Galaya iç çamaşırlarıyla geldi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.