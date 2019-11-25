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25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Antalya'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi velilerden A.K., öğretmenin istismar olaylarını gizlemek için sınıfın camlarını kağıtlarla kapladığını, öğretmen masasının etrafına da çiçek saksıları yerleştirdiğini iddia etti.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir ilkokulda yaşandığını öne sürülen taciz olaylarıyla ilgili açılan davanın görülmesine 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. 6 Kasım günü emniyete giderek, öğretmenin kendisine de 9 yaşındayken istismarda bulunduğunu iddia eden B.A.'nın annesi Döndü B. tanık sıfatıyla ifade verdi. Kızının, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'nda savcı, avukat ve uzman psikolog nezaretinde ifade verdiğini anlatan anne, şöyle konuştu:

"12 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Okullar kapandığında, yaz tatillerinde çocuklarımı yanıma alırım. Kızım B., 2014-2015 eğitim öğretim yılında, dördüncü sınıfa gittiğinde, yaz tatilinde yanıma geldi. O dönem tuhaflıklar hissettim. Kısa kollu giymiyor, etek giymiyor, dayılarına yaklaşmıyordu. Birlikte uyuduğumuzda 'dokunma' diyerek, sayıklıyordu. Kendisine sorduğumda ağlamaya başladı. Sonrasında başından geçenleri anlattı. Öğretmeni masanın etrafını uzun boylu çocuklarla kapatıyormuş. Kızımı masaya yatırıyormuş. Kızım canı acıdığını söyleyince bırakmış. Hatta öğretmene yaşadıklarını ailesine anlatacağını belirtmiş. Fakat bize söylemedi. Kızım şimdi kimseye yanaşmıyor ve yaşadıklarını unutamıyor. Milli Eğitim'e, CİMER'e şikayette bulundum. Sonuç alamadım. Kızım, öğretmenine bir daha aynı hareketleri yapması halinde ailesine söyleyeceğini belirtmiş, böylece kendisini korumuş. Ancak Z. ve birkaç arkadaşı, bu istismarlara maruz kalmaya devam etmiş. Bu öğretmen hakkında şikayetler olduğunu öğrenince Ankara'dan gelerek, şikayetçi oldum. Maalesef burada öğrendim ki çocuğumun sınıfından hariç iki farklı sınıftaki öğrencilere de istismarda bulunulmuş."

'OKUL MÜDÜRÜ OLAYIN ÜZERİNİ KAPATTI'

Avukat Serap Ertuğrul ise Döndü B.'nin şikayetinin 2016 yılında kapatıldığını öne sürerek, okul müdürleri, öğretmen ve il milli eğitimde görevli memurlar hakkında 'yalan tanıklık', 'suçu bildirmeme', 'görevi ihmal', 'belge gizleme' suçlamalarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sanık ve avukatları ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ve avukatları, adı geçen öğretmenin görev yaptığı okullarda istismara uğrayan başka öğrencilerin de dosyaya müdahil olabileceğini açıkladı. Saadet Özkan, bu okulda, okul müdürünün olayın üzerini kapattığını, CİMER'e yapılan şikayetleri görmezden geldiğini, okul müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyetinin adil bir yargılama yaptığını kaydeden Saadet Özkan, “Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. Bu topyekun bir seferberliktir. 15 Ocak karar duruşmasına herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

'BU ÜLKE İSTİSMARCILARA CENNET OLDU'

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukların artık mağdur olmadıklarını belirterek, "Çocuklarımız artık konuşuyor. Cinsel istismarla ilgili ülkemizin içinde bulunduğu durum artık gün yüzüne çıksın. Biz bu pislikleri temizleyelim. Bu ülke istismarcılara cennet oldu. Artık bu ülke istismarcılara cehennem olsun istiyoruz" dedi.

İstismara uğrayan öğrencilerden birinin annesi olan A.K. ise öğretmenin istismarı saklamak için sınıfın camlarını kağıtlarla kapladığını, masasının etrafına büyük boy çiçek saksıları yerleştirdiğini hatta masanın yerini değiştirdiğini iddia etti. (DHA)

25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi

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Antalya 25 öğrenciye cinsel istismar

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