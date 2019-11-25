25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir ilkokulda yaşandığını öne sürülen taciz olaylarıyla ilgili açılan davanın görülmesine 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. 6 Kasım günü emniyete giderek, öğretmenin kendisine de 9 yaşındayken istismarda bulunduğunu iddia eden B.A.'nın annesi Döndü B. tanık sıfatıyla ifade verdi. Kızının, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'nda savcı, avukat ve uzman psikolog nezaretinde ifade verdiğini anlatan anne, şöyle konuştu:

"12 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Okullar kapandığında, yaz tatillerinde çocuklarımı yanıma alırım. Kızım B., 2014-2015 eğitim öğretim yılında, dördüncü sınıfa gittiğinde, yaz tatilinde yanıma geldi. O dönem tuhaflıklar hissettim. Kısa kollu giymiyor, etek giymiyor, dayılarına yaklaşmıyordu. Birlikte uyuduğumuzda 'dokunma' diyerek, sayıklıyordu. Kendisine sorduğumda ağlamaya başladı. Sonrasında başından geçenleri anlattı. Öğretmeni masanın etrafını uzun boylu çocuklarla kapatıyormuş. Kızımı masaya yatırıyormuş. Kızım canı acıdığını söyleyince bırakmış. Hatta öğretmene yaşadıklarını ailesine anlatacağını belirtmiş. Fakat bize söylemedi. Kızım şimdi kimseye yanaşmıyor ve yaşadıklarını unutamıyor. Milli Eğitim'e, CİMER'e şikayette bulundum. Sonuç alamadım. Kızım, öğretmenine bir daha aynı hareketleri yapması halinde ailesine söyleyeceğini belirtmiş, böylece kendisini korumuş. Ancak Z. ve birkaç arkadaşı, bu istismarlara maruz kalmaya devam etmiş. Bu öğretmen hakkında şikayetler olduğunu öğrenince Ankara'dan gelerek, şikayetçi oldum. Maalesef burada öğrendim ki çocuğumun sınıfından hariç iki farklı sınıftaki öğrencilere de istismarda bulunulmuş."