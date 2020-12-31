HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

31.12.2020 08:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

Son dakika Resmi Gazete'de yer alan habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alımı yapacak. Vatandaşlar 250 uzman yardımcısı alımının hangi kadrolardan yapıldığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de uzman yardımcısı alımının sınavla yapılacağı bilgisi ile birlikte başvuru detayları da yer aldı. İşte 250 uzman yardımcısı açık kadro listesi ve başvuru detayları...

Resmi Gazete'de 31 Aralık 2020 tarihli yayımlanan ilana göre bakanlıkça, merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 kadroya atama yapılmak üzere, ilgili öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı" alınacak. 250 uzman yardımcısı alımı hangi kadrolardan alınacak araştırılırken, adaylar 250 uzman yardımcısı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak merak ediyor. İşte 250 uzman yardımcısı açık kadro listesi ve başvuru detayları...

250 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 250 uzman yardımcısı başvurusu yapmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılması yeterli olacak. 250 uzman yardımcısı başvurusu şartları ve gerekli evraklar bakanlığın internet sayfasında yer alıyor olacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIK KADRO LİSTESİ

Buna göre iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30,

kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25,

sosyal hizmet bölümünden 20,

maliye ve muhasebe bölümlerinden 15,

sosyoloji bölümünden 10,

işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10,

çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10,

gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5,

basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5,

mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7,

eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5,

mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3,

fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5

olmak üzere toplam 250 personel alınacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralıAdana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Tonlarca ağırlıktaki kayanın altında can verdi

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Nazilli'de belediye binasına giremeyen adam çırılçıplak soyundu

Belediye binasına giremeyen adam çırılçıplak soyundu

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Arnavutköy'de markete EYP atıldı!

Arnavutköy'de markete EYP atıldı!

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de deprem

Bahçelievler’de feci kaza! Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.