250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

Resmi Gazete'de 31 Aralık 2020 tarihli yayımlanan ilana göre bakanlıkça, merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 kadroya atama yapılmak üzere, ilgili öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı" alınacak. 250 uzman yardımcısı alımı hangi kadrolardan alınacak araştırılırken, adaylar 250 uzman yardımcısı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak merak ediyor. İşte 250 uzman yardımcısı açık kadro listesi ve başvuru detayları...

250 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 250 uzman yardımcısı başvurusu yapmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılması yeterli olacak. 250 uzman yardımcısı başvurusu şartları ve gerekli evraklar bakanlığın internet sayfasında yer alıyor olacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIK KADRO LİSTESİ

Buna göre iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30,

kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25,