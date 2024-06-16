SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 'Emniyet kemeri' uyarısı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hem bayram tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarla ilgili açıklama yaptı hem de emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "(Bayram tatilinin ilk günü) 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı." dedi.

Yerlikaya bayram tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.

"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun." (AA/İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





