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26 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

26.10.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 26 Ekim Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 26 Ekim 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? 26 Ekim Milli Piyango çekiliş sorgulama

26 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 26 Ekim 2023 Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

26 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi 26 Ekim 2023 Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

26 EKİM SÜPER LOTO SONULARI İÇİN TIKLAYIN

26 EKİM SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

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24 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 24 Ekim'de gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 6.762.154,33 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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