26 MAYIS 2022 HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 26-30 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

26 Mayıs Perşembe günü hava durumu ile 26-30 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs Perşembe günü için yapılan açıklama ve 26 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26-30 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve ayrıntılar...

26 MAYIS 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğu ilçeleri ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Az bulutlu

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor..

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

VAN °C, 17°C

Az bulutlu

**GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

26 MAYIS 2022 İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

26 MAYIS 2022 ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

26 MAYIS 2022 İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

26-30 MAYIS İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.





