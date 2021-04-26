26 Nisan günlük burç yorumları | 26 Nisan gününde burçları neler bekliyor?

26 Nisan’da Ay büyük bir çoğunlukla Terazi burcunda ilerliyor. Koç burcu için sözleşmeler ön planda olurken, Başak burcunun gündeminde finansal konular olacak. Merkür ve Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerde söyleyemediklerimizi tekrar gündemimize getiriyor. Zihinsel uğraşlar açısında gündüz vakitleri çok daha uygun olacaktır. Akşam saatlerine doğru ise enerjiler yükseliyor. Pazartesi günü 19:18’de Ay, Akrep burcuna geçiyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri ve toplantılar yapabilir, grup ve ekip çalışmaları içinde olabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün. Davalar ve yasal gündemler ortaya çıkabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri, iş ilişkileri gün boyu ön planda olabilir. Birden fazla iş ve sorumluluğunu hallederek gün sonunda rahatlamaya kavuşabilirsiniz. Beslenmede aşırılıklara gitmeye dikkat.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün dışa dönük ve sosyal olabilirsiniz. Keyifli haberler alabilirsiniz. Gün içinde yaşamınıza dair dilek ve istekleriniz ön planda olabilir. Daha önce içinizden geçirip sonrasında unuttuğunuz bir dilek gerçekleşebilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizle, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Yarım kalan yapılacak işleri tamamlayabilirsiniz. İç huzurunuzu korumaya özen göstermeli, aşırı kaygı ve abartılı duygulardan uzaklaşma zamanı.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün gün içinde birden fazla iş ve planla, programla ilgilenebilirsiniz. Acelecilikten ve ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Gün içinde kararsızlık ve ikilemler sizi dağınıklığa götürebilir.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda hızlı gelişmeler, kendiliğinden ilerleyen pozitif veya negatif gündemler oluşabilir. İş hayatında yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün estetik konularla ilgilenebilir, yaşamdan keyif almaya odaklanabilir, daha keyfi hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde duygularınız daha hızlı uç noktalara gidebilir. Değişken ve hassas olabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün boyu eski konular ve geçmişi olan gündemlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Zaman zaman sizin iradeniz ve kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza gelebilir. İlahi korunmalar olabilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün sosyal ilişkiler ve sosyal çevre ön planda olacak. Seyahat ve organizasyonlar, davetler ve teklifler karşınıza gelecektir. Gündüz saatleri boyunca keyifli ve neşeli olabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda risklere ve tehlikelere dikkat etmeli, kıtlık ve borç enerjisi içinde kalmamaya, bolluk bilincini geliştirmeye çalışmalısınız. Sahip olmadıklarınız yerine sahip olduklarınıza odaklanmak bereketi arttıracaktır.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün gündüz saatleri boyunca atacağınız adımlarda ve planlarınızı gerçekleştirme noktasında destekleneceksiniz. Şans ve fırsatlarınız artıyor. Kibir ve bilmişlik duygusundan kaçınmaya çalışın.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün inançlar, maneviyat, spiritüel konular öne çıkabilir. İdealleriniz ve inançlarınızın doğrultusunda hareket etmelisiniz. Geniş kitlelere hitap eden iş ve projeler, tasarılar gündeminizde olabilir. Çevreniz tarafından konuşulabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum