26 Nisan günlük burç yorumları | 26 Nisan gününde burçları neler bekliyor?

26 Nisan’da Ay büyük bir çoğunlukla Terazi burcunda ilerliyor. Koç burcu için sözleşmeler ön planda olurken, Başak burcunun gündeminde finansal konular olacak. Merkür ve Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerde söyleyemediklerimizi tekrar gündemimize getiriyor. Zihinsel uğraşlar açısında gündüz vakitleri çok daha uygun olacaktır. Akşam saatlerine doğru ise enerjiler yükseliyor. Pazartesi günü 19:18’de Ay, Akrep burcuna geçiyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri ve toplantılar yapabilir, grup ve ekip çalışmaları içinde olabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün. Davalar ve yasal gündemler ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri, iş ilişkileri gün boyu ön planda olabilir. Birden fazla iş ve sorumluluğunu hallederek gün sonunda rahatlamaya kavuşabilirsiniz. Beslenmede aşırılıklara gitmeye dikkat.