Gezegenlerin hareketleriyle birlikte astrolojik enerjiler de her ay değişiyor. Aralık ayında ise Yay, Aslan, Oğlak ve Balık burçları şans, bolluk ve bereket açısından ön plana çıkıyor.

YAY BURCU

Aralık ayı Yay burçları için oldukça şanslı geçebilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in bilgi ve öğrenme alanınızda ilerlemesi, iyimserliğinizi artırırken yeni fırsatlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Jüpiter'in 13 Aralık'ta geri hareketine başlaması şansınızın azalacağı anlamına gelmiyor. Aksine, daha önce gözden kaçırdığınız fırsatları yeniden değerlendirmeniz mümkün olabilir.

21 Kasım'da burcunuza geçen Güneş, 21 Aralık'a kadar burada kalacak. Bu süreçte kendinizi daha özgüvenli, çekici ve karizmatik hissedebilirsiniz. İletişim gezegeni Merkür'ün 6 Aralık'ta burcunuza geçmesiyle birlikte düşüncelerinizi dile getirmeniz daha önemli hale gelecek. 8 Aralık'taki Yay yeni ayı ise sizin için adeta yeni bir yılın başlangıcı niteliğinde olabilir.

Başak burcunda ilerleyen Mars, kariyer ve çalışma hayatınızı destekliyor. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanacağınız bu dönemde maddi açıdan da önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Şans gezegeni Jüpiter'in burcunuzdaki yolculuğu devam ediyor. Yaklaşık 12 yılda bir gerçekleşen bu astrolojik döngü, büyüme, gelişme, iyimserlik ve yeni fırsatlarla ilişkilendiriliyor. Jüpiter'in 13 Aralık'ta geri hareketine başlamasıyla birlikte geçmişte değerlendiremediğiniz veya farkına varmadığınız fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir.

Aralık ayının ilk üç haftasında etkisini sürdürecek Yay sezonu, arkadaşlıklarınızı ve sosyal hayatınızı hareketlendirebilir. Özellikle 8 Aralık'taki yeni ay civarında sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Merkür'ün 6 Aralık'ta Yay burcuna geçmesiyle iletişim becerileriniz ön plana çıkacak. Bu dönemde hayatınızda önemli bir yere sahip olacak biriyle tanışmanız da mümkün.

Koç burcundaki Satürn ve Neptün'ün geri hareketlerini tamamlaması ise yaratıcılığınızı desteklerken hayatınızda daha sağlam temeller oluşturmanıza yardımcı olabilir.

OĞLAK BURCU

Aralık ayında gezegenlerin hareketleri nihayet Oğlak burçlarının lehine dönüyor. Başak burcunda ilerleyen Mars, seyahat ve öğrenme alanınızı desteklerken daha kararlı, dikkatli ve dayanıklı olmanızı sağlayabilir. Venüs'ün 4 Aralık'ta Akrep burcuna dönmesi, arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenize olumlu yansıyabilir. Uzun vadede hayatınıza katkı sağlayabilecek kişilerle tanışabilir, romantik ilişkiler açısından da yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Satürn'ün 10 Aralık'ta, Neptün'ün ise 12 Aralık'ta geri hareketini tamamlaması, aile ve ev hayatınızda bir süredir yaşadığınız sıkıntıların hafiflemesini sağlayabilir. Daha önce zorlandığınız konuların üstesinden gelmek artık daha kolay olabilir. 21 Aralık'ta başlayacak Oğlak sezonuyla birlikte özgüveniniz artarken 25 Aralık'ta Merkür'ün burcunuza geçmesi, önemli konularda sesinizi daha rahat duyurmanıza yardımcı olabilir.

24 Aralık'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ise ikili ilişkilerinizi ön plana çıkaracak. Kendinizi daha güçlü, değerli ve takdir edilmiş hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Aralık ayı Balık burçları için belirsizliklerin azaldığı, yaratıcılığın ve romantizmin ön plana çıktığı bir dönem olabilir. Yönetici gezegenlerinizden biri olan Jüpiter, çalışma hayatı ve sağlık alanınızda ilerliyor. Astrolojik yorumlara göre bu hareket, iş hayatınızda yeni fırsatlarla karşılaşmanızı destekleyebilir.

Modern astrolojide yönetici gezegeniniz olarak kabul edilen Neptün ise 12 Aralık'ta gelir ve öz değer alanınızdaki geri hareketini tamamlayacak. Bu gelişme, maddi konularda daha net kararlar alabileceğiniz ve finansal geleceğinize ilişkin yeni bir yol haritası oluşturabileceğiniz bir dönemin başlangıcı olabilir.