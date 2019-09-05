HABER

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu "Dans Rüzgarları" adlı gösterinin ilk temsiliyle sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosunda düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Ukrayna Ulusal Akademik Dans Topluluğu "Dans Rüzgarları" adlı gösterinin ilk temsiliyle devam etti.

Gecede, "Pavel Virsky" dans topluluğu tarafından 65 dansçı ve 28 kişilik orkestra eşliğinde sahnelenen "Dans Rüzgarları" gösterisi ilgiyle izlendi. Ritmik, hareketli ve renkli gösterilerini seyirciyle buluşturan topluluk, Ukrayna kültürünü, müziğini sanatseverlerle paylaştı. Dans gösterisinde, modern koreografilere de yer verildi

Ukrayna'nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösterilen topluluk, dünyada tanınan ve beğenilen performanslarıyla sanat camiasında önemli bir yer tutuyor.

- Kalan programlar

Festival, 8 Eylül'de Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliğinin, klasik balenin şaheseri olarak nitelenen "Kuğu Gölü" eserini sahnelemesiyle devam edecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12-13 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda iki kez sahneleyeceği Antik Mısır'ın canlandırıldığı “Aida” operasıyla sürecek festivalde 16 Eylül’de ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan "Troya" epik operası, Antalya EXPO'da olacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın solist olacağı 18 Eylül'deki gala konseriyle sona erecek festivalin finalinde ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Karahan’a eşlik edecek.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Türkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyorTürkiye Gelir İdaresi, alanındaki tecrübesini Özbekistan’la paylaşıyor
Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardıYaralı yavru kediyi ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Antalya Aspendos aspendos antik tiyatrosu Serik

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.