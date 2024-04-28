Doğu Perinçek'ten AK Parti ve CHP iddiası! 'ABD'nin önemli planları var'

Yerel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşme gündemin ana gündem maddesi oldu.

"ABD'NİN ÖNEMLİ PLANLARI VAR"

İzmir'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, ABD'nin önemli planları olduğunu bunun da AK Parti ve CHP'nin büyük bir koalisyonda birleştirmek olduğunu ifade etti.

İzmir'de konuşan Perinçek şunları aktardı:

"Önemli ABD planları var. AK Parti ve CHP'yi bir büyük koalisyonda birleştirmek. MHP'yi ondan kopartarak AK Parti'yi de en sonunda CHP'nin müttefikleri olan PKK ve FETÖ ile müttefik haline getirmek. Dolayısıyla FETÖ ve PKK'ya yeni mevziler kazandırmak.

Güçlü devletin inşaası güçlü hükümetle başlar. Hükümetin bugün yıpranmış olduğunu, otoritesinin zayıfladığını AK Parti hükümetinin görüyoruz."

ABD'nin planı: AK Parti ile CHP'yi bir koalisyonda birleştirmek.



Güçlü devlet, güçlü hükümet bunu önler. Bu programın sahibi Vatan Partisi'dir.https://t.co/e5VpC19nH3 pic.twitter.com/TIRnjsy5I9 — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 28, 2024







