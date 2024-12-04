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  4. 264 TL bahşiş alan kuryenin notu müşteriyi şaşkına çevirdi! Bir de bahşişi beğenmedi: "Benden daha çok ihtiyacın var"

264 TL bahşiş alan kuryenin notu müşteriyi şaşkına çevirdi! Bir de bahşişi beğenmedi: "Benden daha çok ihtiyacın var"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 12:54
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Reddit'te paylaşılan bir gönderi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kuryenin teslimatı yapmasından sonra kendisine 6 sterlin bahşiş verdiğini söyleyen müşteri kargocunun kendisine verdiği notu görünce şaşkına döndü. Notta kuryenin, "Benden daha çok ihityacın var. Sende kalsın" ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem yarattı.

264 TL bahşiş alan kuryenin notu müşteriyi şaşkına çevirdi! Bir de bahşişi beğenmedi: "Benden daha çok ihtiyacın var"

MYNET|DIŞ HABERLER Bir kurye teslimatı yaptıktan sonra 6 sterlin (yaklaşık 264 TL) bahşiş almasına rağmen müşterisine 'pasif agresif' bir not bırakınca sosyal medya kullanıcılarının ikiye böldü. Bir Reddit kullanıcısı, paket servisi aldıktan sonra kendisine bırakılan notu anonim olarak paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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İddiaya göre el yazısıyla yazılmış notta bozukluklardan oluşan bahşişi beğenmeyen kurye, "İşte biraz bozuk para, açıkça benden daha çok ihtiyacın var. Bunu bir sonraki teslimat şoförünün bahşişi için sakla. Güvende kalın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "'Güvende kalın' - bunun bir uyarı mı yoksa tavsiye mi olduğunu bilmiyorum." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bir de bahşişi beğenmiyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye bahşiş
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