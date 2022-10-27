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27 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 27 Ekim 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu

27.10.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken 27 Ekim 2022 Perşembe günü için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşlar, Rize ve Artvin çevrelerinde olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıldı ve dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Peki, 27 Ekim hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu...

27 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 27 Ekim 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu

27 Ekim hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji'den yapılan hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenen rüzgar sebebiyle de uyarıda bulunuldu. Peki, 27 Ekim hava nasıl olacak? 27 Ekim 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu ve Meteoroloji'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

Hava durumu

27 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK TAHMİN (HARİTALI)

Hava durumu

Hava durumu

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