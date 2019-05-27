27 Mayıs 1960 darbesi

"Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir."

AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem, Bursa 15 Temmuz Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinde vesayet odaklarının, oluşturdukları baskı rejimiyle temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak toplumu sindirmeye çalıştığını söyledi.

Sağlam, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturulduğunu belirterek, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, parti binası önünde yaptığı açıklamada, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihine silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını açtığını belirtti.

- Yalova

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Fatma Zehra Öztürk, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Öztürk, "27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

