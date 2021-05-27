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27 Mayıs günlük burç yorumları | Ay tutulmasının ertesi! İlişkilerde kandırılmalara dikkat!

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27.05.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mayıs tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri önümüzdeki 6 ay boyunca hissedilecek. Gerçekleşen Ay tutulmasının ardından 27 Mayıs gününde aşk ve ilişkiler konusunda yanıldığınızı ya da kandırıldığınızdan şüphe edebilirsiniz. Peki bugün Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

27 Mayıs günlük burç yorumları | Ay tutulmasının ertesi! İlişkilerde kandırılmalara dikkat!

27 Mayıs tarihi, Ay tutulmasının hemen ardındaki gün, bu sebeple bugün kafa karışıklıkları yaşayabilir, şüpheye düşebilirsiniz. Bugün, Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor. Bugün iletişim kurmak için çok da uygun bir gün değil. İlişkilerde kandırılma ve aldatılma gibi durumlar ön plana çıkabilir. İletişimde sıkıntılar yaşanabilir ve tartışmalar çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde gelişebilir. Dikkatli olmak gerekir.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün sevdiklerinizle ilişkilerinizde sürprizler ortaya çıkabilir. Sevdiğiniz insanlar tarafından sürprizlerle karşılaşabilir ve mutlu olabilirsiniz. Sosyalleşme veya ilişkileri canlı tutma zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün kendiniz için, kendi keyfi istekleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Seyahat planları yapılabilir. Eğitim hayatı için ödemeleriniz olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde duygusal, fiziksel, maddi-manevi paylaşımlar artabilir. Sevdiğiniz insanla ilişkinizde iyileşme ve mutluluk hali ön planda olabilir. Sizin için keyifli bir gün.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatıyla ilgili düzenlemeler ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetleriniz için destekler almanız, ilaç kullanmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün duygusal konularda, aşk hayatında uçlara gitmekten kaçının. Yaşamın size sunduğu şartlara uyumlanabilmek önemli olacak. Bazı Aslanlar ilişkilerden yana sürpriz bir teklif alabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün aileniz, eviniz ve çocuklarınız sizin için ön planda olabilir. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili düzenlemeler ve araştırmalar gündem olabileceği gibi bazılarınız çocuk sahibi olma kararı, gebelik haberleri gibi gündemlerle karşı karşıya olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün taşınma, şehir değişikliği ve yolculuklara dair ileri tarihli planlamalar yapabilirsiniz. Şansınızın arttığı bir gün olmaya devam edecek. Olumlama çalışmalarınız daha güçlü çalışacaktır.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün kadınlarla finansal ilişkiler ve ortaklıklar içerisinde olabilirsiniz. Yasal gündemler sebebiyle ödemeleriniz olabilir. Vergiler, borçlar vb. Araçlar ve teknolojik aletler için masraflarınız olabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün ruhen veya bedenen şifalanma haline geçebilirsiniz. İyileşme, özgürleşme, daha iyi hissetme adına günün enerjisi sizler için çok yüksek olacak. Haklılık savaşına girmediğinizde şartlar daha kolay olacak.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili destekler alabilir, hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Gün boyunca her alanda bakış açınızı değiştirmeye ve genişletmeye çalışın. Agresyonun peşinden gitmeyin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün sosyal ilişkileriniz, dostluklarınız için fedakarlık yapmaktan çekinmeyebilirsiniz. Dostlarınız ve yakınlarınızla ileri tarihli tatil ve seyahat organizasyonları adına planlamalar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün ilahi adaletin çalıştığı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Beden sağlığınız veya dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir veya hizmetler alabilirsiniz. Önünüzü görmeye çalışmalı ve aceleci olmamalısınız.


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