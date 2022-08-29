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  4. 27 yaşındaki Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun mektup bırakıp canına kıydı!

27 yaşındaki Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun mektup bırakıp canına kıydı!

29.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun, 27 yaşında geride bir mektup bırakarak hayatına son verdi. Güney Kore intihar şokuyla sarsıldı. Kore dramalarının en popüler oyuncularından biri olan Yoo Ju Eun, 27 yaşında intihar ederek hayatına son verdi.

27 yaşındaki Güney Koreli ünlü oyuncu Yoo Ju Eun mektup bırakıp canına kıydı!

Eun'un geride ailesi ve hayranlarına yönelik bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. 2018'de K-Drama Big Forest ile büyük üne kavuşan oyuncu Never Twice, Joseon Survival Period gibi yapımlarda da rol almıştı.

İntihar nedeni açıklanmayan oyuncunun bıraktığı not instagram'dan paylaşıldı.

İŞTE O NOT:

"Herkesi bıraktığım için üzgünüm. Özellikle annem, babam, büyükannem ve kardeşim. Aklım artık yaşamak istemediğimi haykırıyor. Bensiz boşluk hissedebilirsiniz ama lütfen güçlü kalın. Sizi izliyor olacağım. Lütfen ağlamayın, bu sağlığınız için iyi değil.

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Hiç üzgün değilim, aslında çok sakinim. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Hak etmediğim kadar mutlu bir hayat yaşadım. Bundan dolayı memnunum ve bu kadar yeterli. Bu yüzden lütfen kimseyi suçlamayın ve yolunuza devam edin. Cenazeme birçok insanın geleceğin görebiliyorum...

Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım... Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum çünkü unutulmayacak anılar biriktirdim. Beni anladığınız ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Daha fazla yazamayacağım için üzgünüm. Umarım beni anlarsınız.

Başta öğretmenlerim olmak üzere beni tanıyan herkese teşekkür ederim, hepinize saygı duydum. Bana hayata dair çok şey öğrettiniz. Anne, baba sizi çok seviyorum. Lütfen ağlamayın, yalvarırım."

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