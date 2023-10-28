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28-29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı? Bugün Bim, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaça kadar açık?

28.10.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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28 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazar gününe denk geliyor. Ülkede coşkuyla karşılanan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları ve etkinlikleri devam ederken market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 28-29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı? Bugün Bim, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaça kadar açık?

28-29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı? Bugün Bim, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açık olduğu saatler vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak. Resmi tatil günlerinde devlet kurumlarının dışında bazı özel kurumlarda çalışanlarına izin kullandırıyor. Hafta sonu market alışverişi yapmak isteyenler BİM, A101 ve ŞOK marketlere ilişkin detayları merak ediyor. İşte bugün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri...

29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

29 Ekim’de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

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2023 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A 101 market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

ŞOK market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.


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28 ekim 29 ekim cumhuriyet bayramı marketler açık mı

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