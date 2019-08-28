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28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 22:40 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 950. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 15, 24, 32, 33 ve artı 4 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun 950. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 842 bin 112 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 5 bin 93 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 650 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 243 kişi 60 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 82 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 69 bin 285 kişi 5 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 169 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 175 bin 217 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

sans topu

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 716 bin 490 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 499 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 53 lira 86 kuruş aktarıldı. (AA)

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28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

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