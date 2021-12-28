28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçlarına, haberimize eklediğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. Süper Loto çekilişin sonuçları kısa zaman içerisinde belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

28 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarını 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



