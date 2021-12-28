HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

28.12.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonucu, 28 Aralık'ta meraklılar tarafından araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgili büyük bir kesim bulunuyor. Süper Loto çekilişi en popüler şans oyunları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçlarına, haberimize eklediğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. Süper Loto çekilişin sonuçları kısa zaman içerisinde belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

28 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarını 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
PARTNER Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı Ünlü şarkıcı sokakta para dağıttı
'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman? 'Tehlikeli ırk' belirlenen köpeklerin son kısırlaştırma tarihi ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.