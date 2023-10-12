28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları Ekim ayının ikinci haftasında da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü coşku içinde kutlanacak. Peki, 28 Ekim günü resmi olarak tatil mi? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı? İşte tüm detaylar...

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nednle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacaklar.

Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

