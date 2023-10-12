28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları Ekim ayının ikinci haftasında da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü coşku içinde kutlanacak. Peki, 28 Ekim günü resmi olarak tatil mi? 29 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı? İşte tüm detaylar...
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nednle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları ek olarak tatil yapamayacaklar.
Pazar günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı