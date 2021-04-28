28 Nisan günlük burç yorumları | 28 Nisan burçlar ne söylüyor?

28 Nisan gününde Ay, Akrep burcundan ayrılıyor ve Yay burcuna geçiyor. Saat 15:31 ve 18:42 arasında Ay boşlukta olacak. Bu sebeple Ay boşluktayken, önemli işler başlatmamaya özen göstermemiz yerinde olacaktır. Özellikle, kadınlarla aramızda tartışmalar çıkabilir, dikkatli olmakta fayda var. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde değişimler yaşanabilir. Bazı kişilerle mesafeleşirken bazı kişilerle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınız için finansal düzenlemeler yapmalısınız.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ani sürprizler, abartılı durumlar ortaya çıkabilir. Korumak istediğiniz ilişkilerde şartları zorlamamaya gayret edin.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş hayatınızda, çalışma ortamınızda kritik değişimler ve yer değişiklikleri olabilir. İş arkadaşlarınızda sessiz mesafeler içinde olmanız enerji alanınızı koruyacaktır.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün gerilime ve negatif enerjilere dikkat. Duygu ve düşüncelerinizde abartılara gitmeye dikkat. Gereksiz harcamalardan kaçının.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal konular ve ilişkilerinizin geleceğine dair gündemler ön planda olabilir. Daha kontrolcü olabilir, ilişkilerde baskın yanınızla ortaya çıkabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün başvuru süreçleriniz tamamlanabilir, görüşmeleriniz sonuçlanabilir, iş ve eğitim bağlantılı imzalar atabilirsiniz. Seyahatler gündeme gelebilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün gereksiz veya abartılı harcamalar yapmaya dikkat. Finansal konularda abartılı riskler almaktan kaçının. Bolluk bilinci içinde olmak paranızın bereketlenmesini sağlayacaktır.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün olaylara, kişilere ve gündemlere daha siyah-beyaz bakabilir, ya hep ya hiç eğiliminde olabilirsiniz. Anlık yükselen duygu ve düşüncelerle kritik kararlar almayın. İç dünyanızdaki karmaşalar son bulabilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün bilinçaltı, düşünceleriniz ve zihninizde dönen fikirler rüyalarınıza yansıyabilir. Ulaşım ve seyahatte ani değişiklikler olabilir. Görünmez kazalara karşı daha temkinli olmalı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ödemelerinize ulaşabilir, gerekli harcamalar yapabilirsiniz. Beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Gizli kibir ve inatçılık gibi negatif ruh hallerinden kaçının.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün hedef ve amaçlarınızla ilgili sonuçlanma ve tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bir süredir planladığınız hedefler, gerçekleştirilebilir. Patronlar ve aile büyükleri gündemde olabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sezgilerinizle olayların iç yüzünü anlayabilir, okuyabilirsiniz. Etik dışı işlerden, negatif karma yaratacak durumlardan kaçının. Küçük veya büyük maddi yardımlar yaparak ilahi korunmalar içinde olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum