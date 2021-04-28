28 Nisan günlük burç yorumları | 28 Nisan burçlar ne söylüyor?

28 Nisan gününde Ay, Akrep burcundan ayrılıyor ve Yay burcuna geçiyor. Saat 15:31 ve 18:42 arasında Ay boşlukta olacak. Bu sebeple Ay boşluktayken, önemli işler başlatmamaya özen göstermemiz yerinde olacaktır. Özellikle, kadınlarla aramızda tartışmalar çıkabilir, dikkatli olmakta fayda var. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde değişimler yaşanabilir. Bazı kişilerle mesafeleşirken bazı kişilerle daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınız için finansal düzenlemeler yapmalısınız.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ani sürprizler, abartılı durumlar ortaya çıkabilir. Korumak istediğiniz ilişkilerde şartları zorlamamaya gayret edin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş hayatınızda, çalışma ortamınızda kritik değişimler ve yer değişiklikleri olabilir. İş arkadaşlarınızda sessiz mesafeler içinde olmanız enerji alanınızı koruyacaktır.