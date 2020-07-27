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  4. 28 yıl önce yaptıkları anlaşma nedeniyle 22 milyon doları arkadaşıyla paylaştı

28 yıl önce yaptıkları anlaşma nedeniyle 22 milyon doları arkadaşıyla paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Amerika’da iki arkadaş 28 yıl önce sadece el sıkışarak bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre piyangodan büyük ikramiye isabet ederse, ödülü paylaşacaklardı. Bu anlaşma iki arkadaşı da milyoner yaptı.

28 yıl önce yaptıkları anlaşma nedeniyle 22 milyon doları arkadaşıyla paylaştı

Tom Cook ve Joe Feeney 1992’de bir anlaşma yaparak, bileti kim almış olursa olsun ikramiye isabet ederse ödülü paylaşacaklarına dair sözlü bir anlaşma yaparak el sıkıştılar.

Tom Cook, sözüne sadık kalarak 22 milyon dolar kazandığı ikramiyeyi arkadaşıyla paylaştı. Joe Feeney ise haberi aldığında kulaklarına inanamadı.

“Hayallerimizin peşinden gidebiliriz. Emeklilik için daha iyi bir yol düşünemiyorum” diyen Cook, ikramiyenin ardından işini bırakarak emekliye ayrılırken, Feeney ise itfaiye departmanındaki işinden zaten emekli olmuştu.

Wisconsin piyango direktörü Cindy Polzin ise büyük ödülü paylaşan iki arkadaşı ve ailelerini tebrik ederek “Dostluğun gücü ve yaptıkları anlaşma ikisini de mutlu etti. Şansları dönen iki arkadaş adına çok heyecanlıyım” dedi.

İki arkadaş ikramiyelerini nakit olarak almayı seçtiler. Böylece her biri vergilerden sonra 5.7 milyon dolar aldılar. Abartılı bir planları olmadığını söyleyen arkadaşlar, kazandıkları para sayesinde ailelerine daha fazla vakit ayırmayı umuyor.

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