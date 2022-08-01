29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

Resmi tatil günleri her sene merak edilen konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının gelmesiyle beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da az bir süre kaldı. Çalışan bir çok vatandaş 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi? ve 30 Ağustos resmi tatil mi? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 29 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki detaylar...

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil sayılmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2022 Zafer bayramı Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı kutlamaları için çalışanlar izinli sayılacak.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.



