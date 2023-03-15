29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı! Pomem sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

dönem POMEM sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden ilan ediliyor. Sınavda adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Peki Pomem sonuçları açıklandı mı? Pomem Pomem sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçları bugün açıklandı. Uzun süredir beklenen POMEM giriş sınavı sonuçları ile Polis Akademisi bünyesine 9.600 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " ifadelerine yer verildi.

POMEM SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

**29. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

