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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Şişli'de otomobillerin ve motosikletlerin katıldığı kortej yapıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı'nca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla otomobillerin ve motosikletlerin katıldığı kortej düzenlendi.

İlçe başkanlığı binasının önünde toplanan katılımcılar, otomobiller ve motosikletlerle konvoy oluşturarak Şişli'deki mahalleleri gezmeye başladı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarının dalgalandığı kortejde, kornalarla Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Şişli'deki Atatürk Evi'nin önünde kortej sona erdi.

AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi.

Türkiye'de her bir ferdin, Cumhuriyetin eşit derecede sahibi olduğunu ifade eden Günday, şöyle konuştu:

"Hiçbir etnik kökenin, mezhebin, dil ve kültürün yek diğeri üzerinde egemenliği yoktur. Cumhuriyet tam da manasına uygun bir şekilde bu ülkede yaşayan herkesin Cumhuriyeti’dir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bizler ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Şişli’mizin Cumhuriyetimize yakışan hizmetleri alması için çalışmaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

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