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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi

Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere yönelik ilk defa Yıldız kız ve erkek ile Gençler kız ve erkek kategorisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusu düzenlendi.

Yıldızlar kategorisinde birinci Fidan Vuran, ikinci Emine Yıldız, üçüncü,Sakine Merve Kaya, Genç kızlar kategorisinde birinci Şenel Söğüt, ikinci Fatmanur Doğan, üçünçü Seher Okuyor, Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Ramazan Aytekin, ikinci Cuma Kaya, üçüncü Fatih Kurtaran, genç erkeklerde birinci Deniz Aygördü, ikinci Ahmet Yaşar üçüncü ise Cumali Korkmaz oldu. Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusun geleneksel olarak devem ettiğini İfade ederek, "Yarışmaya katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet meydanında verileceğini, yarışmaya katılan bütün örencileri teşekkür ettiğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Kilis cumhuriyet bayramı

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