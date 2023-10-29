29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel en güzel, anlamlı, resimli, Atatürk'lü 29 Ekim mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerini en güzel şekilde ifade etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1925'te çıkarılan yasa ile her yıl milli bayram olarak kutlanmaya başlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu en güzel, anlamlı ve resimli anlatan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları araştırılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI!

Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, büyük bir gurur ve coşku içindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığımız bu destanı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. İleriye, daha aydınlık yarınlara hep birlikte!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasını selamlıyor, geleceğe daha da güçlenerek ilerlemeye devam etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye'nin her köşesinde coşku ve gurur bir arada! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!

29 Ekim 1923'te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. Geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğine inanarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Cumhuriyetimizin değerli mirasını koruyarak, gelecek nesillere taşımanın gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Gururla, şerefle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.







