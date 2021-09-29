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  4. 29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

29.09.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Ekim'den sonra tam kapanma ve kısıtlama olacağına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık’ın canlı yayın konuğu oldu.

TAM KAPANMA MI GELİYOR?

Işık'ın “Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp ’29 Ekim’den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı… Yeniden tam kapanmalar geliyor’ diyor. Böyle bir planlama var mı?” sorusuna İbrahim Kalın, şu yanıtı verdi:

Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma
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