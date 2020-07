2M 2E kuralı nedir? Bilim Kurulu üyesinin önerdiği K2M. 2E. kuralının amacı nedir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada yapılacakların başında gelen "maske, mesafe-el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması" kurallarının kurban satış ve kesim yerlerinde geçerli olması gerektiğini bildirdi. Her sorumluluk sahibi vatandaşın kendisini bir "Kovid-19 pandemi gönüllüsü" olarak kabul etmesinin önemine değinen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, "Kovid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen '2 M-2 E Kuralı' yani 'maske, mesafe - el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması kuralları' her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli olmalıdır.

Hayvan satış alanlarında her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı ve kontrollü olmalıdır. Bir yasak olmasa bile Kovid-19 risk grubundaki 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması daha uygun olacaktır. Hayvan kesimi sırasında kesimi yapmak üzere yan yana gelen insanlar arasında 1 metreden daha az mesafe olacağından bu sırada vatandaşların mutlaka maskeye ek olarak yüz koruyucu takmalıdır, eldiven sadece ete dokunma sürecince takılmalı, sonrasında hemen çıkarılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalıdır." dedi.

"Kurban kesimi randevu ile 3 güne yayılmalıdır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, her bir hayvan kesimi ya da et parçalaması sonrası eldivenin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kurban kesiminin Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleşebileceğinden kesim alanlarında kalabalık oluşumunu azaltmak için randevulu sistem kullanılarak kesim işlerinin 3 güne yayılması gerektiğine değinen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, "Et kesimi, parçalanması, poşetlenmesi ve dağıtımı sırasında hem genel hijyen kurallarına hem de 2M-2E Kuralı'na uyulmalıdır. Bunun için etle temas öncesi ve sonrası eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Dağıtılacak etler parçalar halinde ayrı ayrı poşetlenmelidir, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar et dağıtımı yapmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişiler kurban eti dağıtımı yapmamalıdır. Dağıtım sırasında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır." dedi.

