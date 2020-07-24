Kurban Bayramı yaklaştıkça uzmanlardan vatandaşlara öneriler de artıyor. Kurban kesim yerleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, açıklama yaptı. Vatandaşlara kurban kesim yerleri olarak belediyelerin belirlediği yerler dışında farklı bir alanı tercih etmemelerini önerdi. Metintaş vatandaşlara K2M. 2E. kuralını da aktararak detaylı açıklamada bulundu. 2M 2E kuralı nedir? Bilim Kurulu üyesinin önerdiği K2M. 2E. kuralının amacı nedir?

2M 2E kuralı nedir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada yapılacakların başında gelen "maske, mesafe-el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması" kurallarının kurban satış ve kesim yerlerinde geçerli olması gerektiğini bildirdi. Her sorumluluk sahibi vatandaşın kendisini bir "Kovid-19 pandemi gönüllüsü" olarak kabul etmesinin önemine değinen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, "Kovid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen '2 M-2 E Kuralı' yani 'maske, mesafe - el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması kuralları' her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli olmalıdır.