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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Adana'daki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturulmasında ve bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesinde büyük rol oynayan Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Demirtaş, kendilerinin de üzerlerine düşen görevi titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Adana Büyükşehir Başkan Vekili Bahadır Ceyhanlı ve Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, engellilerden oluşan halk oyunları ekibi ve bando takımı gösteri sundu.

Programa katılanlar, Atatürk Caddesi'nden İstasyon Meydanı'na kadar Adana Büyükşehir Bandosu eşliğinde yürüyerek gökyüzüne güvercin bıraktı.

Yürüyüşte Vali Demirtaş'ın, bir engellinin tekerlekli sandalyesini iterek yardımcı olması dikkati çekti.

- Mersin

Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda bir araya gelen engelliler ve kent protokolü Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda devam eden etkinlikte, engelliler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ve Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler Derneği üyesi engelli gençleri makamında kabul etti.

Vali Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara gereken kolaylığın sağlanması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Doğan, insanların empati yapıp düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyarette engelliler, yaptıkları çiçek motifli tabloyu Doğan'a hediye etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de, özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında engelli sporcularla protokol arasında basketbol maçı oynandı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporculardan oluşan takımla gösteri maçı yaptı.

Vali Coşkun ve protokol, karşılaşma sonrasında sporculara karanfil ve hediye verdi.

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellileri yalnız bırakmadıkları için protokol üyelerine teşekkür etti.

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