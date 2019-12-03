Adana Büyükşehir Başkan Vekili Bahadır Ceyhanlı ve Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, engellilerden oluşan halk oyunları ekibi ve bando takımı gösteri sundu.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Demirtaş, kendilerinin de üzerlerine düşen görevi titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturulmasında ve bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesinde büyük rol oynayan Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Yürüyüşte Vali Demirtaş'ın, bir engellinin tekerlekli sandalyesini iterek yardımcı olması dikkati çekti.

- Mersin

Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda bir araya gelen engelliler ve kent protokolü Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda devam eden etkinlikte, engelliler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ve Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler Derneği üyesi engelli gençleri makamında kabul etti.

Vali Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara gereken kolaylığın sağlanması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Doğan, insanların empati yapıp düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyarette engelliler, yaptıkları çiçek motifli tabloyu Doğan'a hediye etti.