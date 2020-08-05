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  4. 3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesi ile kilo vermek en büyük dertlerimizden biri haline geliyor. Özellikle güneş bize göz kırparken fazla kilolarımızdan kurtulmak için heyecanlanıyoruz, değil mi? Öyleyse, sizlere harika bir haberimiz var! Size en büyük desteği kilolarınızın düşmanı papaya meyvesi veriyor. Püf noktaları incelemeye ne dersiniz?

3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

Papaya meyvesi mükemmel bir antioksidan ve vitamin deposu olmasının yanı sıra, kilo vermemize ve selülitlerimize "Güle güle!" dememize yardımcı oluyor. Gelin papaya meyvesine göz atalım!

PAPAYA MEYVESİ

Papaya, tropikal bölgelerde yetişen ve nemi seven bir meyvedir. Ülkemizde Akdeniz’de yetiştirilen bu meyve oldukça faydalı ve besleyicidir. İçerisinde A, B, C, E vitaminleri ile magnezyum, potasyum, folat, karoten, pantotenik asit, lif ve antioksidanlar bulunur. Üstelik zayıflamak için mucizevi bir etkiye sahiptir.

PAPAYA MEYVESİNİN ZAYIFLAMAYA VE VÜCUDUMUZA ETKİLERİ

Kilo verme sürecinde yaşadığımız en büyük zorluk hangi meyve ve sebzeleri diyet listemize eklememiz gerektiğidir. Bu süreçte önemli olan sağlıklı kalmak ve kendimiz için doğru besinleri tercih etmektir.

Ülkemizde Akdeniz’den gelen ve lif açısından zengin olan papaya meyvesi, zayıflatırken iyileştirici özelliği de olan ender meyvelerdendir. Üstelik papaya meyvesinin çekirdekleri bile diyet esnasında kullanılabilir. Gelin, kilo vermeye yardımcı olan papaya meyvesinin faydalarını birlikte inceleyelim!

  • Vücudumuzdaki fazla yağların yakılmasına yardımcı olur.

  • Yeniden yağ üretimini engelleyip ideal kilonuza ulaşmanıza zemin hazırlar.

  • Arındırma etkisi ile sindirim ve boşaltım sistemlerini düzenleyerek kabızlığı önler.

  • Vücudunuzdaki fazla ödemin atılmasını sağlar

  • Kolesterolü düşürüp, kansere karşı barikat kurar.

  • Bağışıklığımızı güçlendirir.

PAPAYA MEYVESİ İLE KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI

Kilo verirken kalori hesaplaması hepimizin korkulu rüyası olmuştur. Bu yüzden papaya mutlaka diyet listemizde olması gereken meyvelerdendir. Hem düşük kalorili hem de besleyicidir.

Papaya meyvesi ile zayıflamak isterseniz 2

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