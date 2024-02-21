HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 bin dolar verip kağıt havluların arasına girdiler! Şaşkına çeviren olay, tam 39 tane...

3 bin dolar verip kağıt havluların arasına girdiler! Şaşkına çeviren olay, tam 39 tane...

21.02.2024 16:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de bir TIR dorsesinde düzensiz göçmenler bulundu. Şüphe üzerine durdurulan TIR’ın dorsesindeki kağıt havlular arasında saklanan 39 göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenilirken; göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

3 bin dolar verip kağıt havluların arasına girdiler! Şaşkına çeviren olay, tam 39 tane...

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Arabacı Mahallesi mevkisinde bir TIR’ı durdurdu.

KAĞIT HAVLULARIN ARASINDA YAKALANDILAR

Dorsede yapılan aramada, 20 kağıt havlu balyası içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

AA-20240221-33770062-33770060-DUZCEDE_BIR_TIRDA_KAGIT_HAVLU_BALYALARI_ARASINDA_39_DUZENSIZ_GOCMEN_YAKALANDI

3 BİN DOLAR VERMİŞLER

Araştırma sonucu, düzensiz göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraathane sahibinin sır ölümü! Yer: BeşiktaşKıraathane sahibinin sır ölümü! Yer: Beşiktaş
İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuşİmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş
A101'in 21 Şubat tarihli Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı! Katalogta bu hafta da yok yokA101'in 21 Şubat tarihli Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı! Katalogta bu hafta da yok yok
Anahtar Kelimeler:
Düzce göçmen
En Çok Okunan Haberler
Memurların bilmediği 3600 Ek Gösterge detayını anlattı

Memurların bilmediği 3600 Ek Gösterge detayını anlattı

Motorin indirimi tabelada!

Motorin indirimi tabelada!

İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası!

Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası!

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

İliç'teki manzara uzmanları bile ürküttü: "Bu inanılmaz bir rakam! Dünyada rastlamadık"

İliç'teki manzara uzmanları bile ürküttü: "Bu inanılmaz bir rakam! Dünyada rastlamadık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.