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"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İbn Haldun Üniversitesi tarafından tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru yönlendirmeler yapabilmek ve kariyer yolculuklarında destek olabilmek amacıyla düzenlenen zirvenin ikinci gününde katılımcılar, seçmek istedikleri alanla ilgili etkileşimli ve uygulamalı eğitim gördü - Zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor - Zirve kapsamında üniversitenin bahçesinde kurulan etkinlik alanındaki AA standında, öğrencilere AA'da staj ve iş imkanı, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgi veriliyor

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından, öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve dün başlayan "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin ikinci günü, atölye çalışmalarıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Dün başlayan zirvenin ikinci gününde de üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakalayacak.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı bulacak.

Üniversite adayları, tercihlerini yaparken bölümleri, alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyecek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında rol alacak.

Zirvenin ikinci gününde, sosyal bilimler alanında öğrenci, akademisyen ve şirket yetkilileri ile atölye ve vaka çalışmaları düzenlenmesinin ardından 19.00-21.00 saatleri arasında Yalçın ve Burak King, yerleşkede öğrencilere konser verecek. Zirvenin üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaşacak.

- Öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor

Öğrencilere zirve süresince hem İHÜ'yü yakından tanıma hem de uzman kişilerden kariyer konusunda tavsiyeler alma imkanı sunulacak.

Öte yandan öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan etkinlik alanında ok atmayı, sanal gerçeklik atölyesinde VR gözlükler ile yüksekten atlamayı ve Photo Booth sistemiyle otomatik olarak fotoğraflamayı deneyimleyecek.

Ayrıca, üniversite adayları lisans programları bilgilendirme stantlarında tercih danışmanlığı hizmeti alabilecek.

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, öğrencileri ve aileleri sosyal bilimler alanında bilgilendirmeyi, sosyal bilimlerin dallarını ve bölümler arasındaki farkları uygulamalı olarak anlatmayı, öğrencilere vizyon ve motivasyon kazandırmayı hedefliyor.

- Zirvede AA standına ilgi

Zirve kapsamında üniversitenin bahçesinde kurulan etkinlik alanında, AA, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türk Kızılay, Yeşilay gibi kurumlar stant açtı.

Öğrencilere, staj ve iş imkanı, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgiler verilen AA standına gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Ayrıca, AA tarafından basılan AA 2017 Yıllığı, İstanbul Photo Awards 2018, Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi, Trump ve Küresel Düzen gibi fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar öğrencilere hediye ediliyor.

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