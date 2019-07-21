"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek.

Dün başlayan zirvenin ikinci gününde de üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Üniversite tercihini profesyonellerle yap" sloganıyla düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından, öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve dün başlayan "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin ikinci günü, atölye çalışmalarıyla devam ediyor.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakalayacak.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı bulacak.

Üniversite adayları, tercihlerini yaparken bölümleri, alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyecek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında rol alacak.

Zirvenin ikinci gününde, sosyal bilimler alanında öğrenci, akademisyen ve şirket yetkilileri ile atölye ve vaka çalışmaları düzenlenmesinin ardından 19.00-21.00 saatleri arasında Yalçın ve Burak King, yerleşkede öğrencilere konser verecek. Zirvenin üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaşacak.