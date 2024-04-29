'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiasını yalanladı.

"İTİBAR ETMEYİN"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında, "Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevular ileri tarihlere sarkabilmekte ve bu sorunu aşmak için ilgili büyükelçilikler çalışmalarını sürdürmektedir. Başvuruların kapatılması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;

📌Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı” iddiası doğru değildir.



Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevular ileri tarihlere sarkabilmekte ve bu sorunu aşmak için ilgili… pic.twitter.com/L5gCa4mnQ3 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 29, 2024







