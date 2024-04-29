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'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiası yalanlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 16:50
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiası doğru değildir." denildi.

'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiasını yalanladı.

"İTİBAR ETMEYİN"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında, "Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevular ileri tarihlere sarkabilmekte ve bu sorunu aşmak için ilgili büyükelçilikler çalışmalarını sürdürmektedir. Başvuruların kapatılması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım şu şekilde;


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Anahtar Kelimeler:
Vize İletişim Başkanlığı
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