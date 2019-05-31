3 haziran ikizler burcunda yeni ay

3 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13:01’de 12 derece İkizler burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniay güzellikleri de beraberinde getiriyor. Herkese güzel bir bayram havası yaşatacağını müjdeliyor. Her zaman olduğu gibi yeniayımızın kalitesine bakalım. 12° İkizler burcunda gerçekleşen yeniayın birebir kendisinin kurduğu bir kontak yok. Herhangi bir gezegenle kontak kurmasa da o kadar güzel bir sabit yıldızla kavuşumda olacak ki bu etkileşim tam da beklediğimiz gibi olacak. Ayrıca yeniay oluştuğunda diğer gezegenlerin açılarına baktığımızda, iyicil Venüs de bize göz kırpıyor olacak. İkizler yeniayı hangi konularda genel olarak etkiler yapabilir buna odaklanalım. Öncelikle her yeniay yeni bir başlangıç için ideal zamanlardır. Eğitimle ilgili konularda herkese güzel başlangıçlar yapmak için bu yeniay destekleyici olacaktır. Ülkemizde sınavların sıkça yaşanacağı bu ay içerisinde yeniayın bu güzel etkisi öğrenciler için de pozitif olacaktır. Yine İkizler yeniayına baktığımızda iletişim sektörlerinde yeni adımlar atıldığını görebiliriz. Bizler de kurduğumuz iletişim becerilerimiz sayesinde hayatımızda güzel fırsatları kendimize çekebiliriz. İçimize kapanmak yerine sosyalleşmeye önem vereceğiz. Yakınlarımızla, kardeşlerimizle, akrabalarımızla daha sık vakit geçirebiliriz. Kültürel etkinliklere vakit ayıracağız. Öğrenme arzumuz çok yüksek olacak. Belki de hiç merak etmediğimiz konulara ilgimiz artacak. Kendimizi geliştirmek adına yeni kurslar, eğitimler araştırabiliriz. Entelektüel yönümüz fazlasıyla aktif olacak. Uzun zamandır vakit ayıramadığımız kitaplarımıza dönebiliriz. Özellikle yazma yeteneği olanlar için bu yeniay çok güzel fırsatlar getirebilir. Yazdıklarınızı sosyal medyada yayınlamak başkalarının ilgisini çekebilir.

Gelelim bu yeniayı daha da güzel hale getiren sabit yıldızımıza. Aldebaran adındaki sabit yıldızla yakın temasta bulunan yeniay, bizlere aynı zamanda şans ve cesaret de verecektir. Yeni bir başlangıç yapmak için eskiyi geride bırakmak gereklidir. Ama bazen buna cesaretimiz olmayabilir. Cesaretimiz olsa da acaba daha mı iyi olur yoksa bu yeni hayat bana kötü mü gelir diye de endişeler yaşayabiliriz. İşte bu Aldebaran sabit yıldızı, öyle güzel şans veriyor ki atacağınız yeni adımlar hem size şans getirecek hem de eskisinden daha güzel olacaktır. Sadece bu değil, popülerlik, yaptığı işte başarı kazanmak gibi etkilerle de gelir. Siz bile kendinizden ummadığınız başarılar elde ederek çevrenizde bir anda popüler olabilirsiniz. Bazen şansınızın bu kadar açık olduğuna inanmakta bile zorlanabilirsiniz. İşleriniz sorunsuz şekilde ilerlediğinde bile acaba bir yanlışlık mı var diye kendinizden şüphe edebilirsiniz. Yalnız bu yıldızın bazı koşulları vardır. Nasıl sizi yükselişe geçirdiyse eğer ki karakterinizden ödün verir, kim olduğunuzu unutursanız her şeyi tepetaklak edebilir. Kısacası zaferlere ulaştığınızda aklınıza gelen ilk şey “Ne oldum dememeli ne olacağım demeli” olmalıdır. Her zaman çaba sarf etmeye ve çalışmaya devam etmelisinizdir. Pers İmparatorluğu’nun dört kraliyet yıldızından biri olan Aldebaran, bireysel güzel etkilere sebep olurken toplumsal etkilerinde de dikkatli olmamız gerekir. Bu yıldızın Güneş ile etkileşiminde yüksek enerjiler ortaya çıktığından doğal afetler, denizden gelen tehlikeler gibi de etkileri göz ardı edilmemelidir. Daha önce Plüton retrosu yazısında okuduğunuz üzere dünya çok iyi bir yere gitmiyor. Aldebaran da savaşlarda zafer kazanma, pek fazla düşman edinmeyle ilişkilendirilir. Özellikle 17 Haziran dolunayına gelmeden önce 14’ünde yaşanacak olan Mars-Satürn karşıtlığı da dünyayı karıştırabilecek gibi gözüküyor.

Yazının başında Venüs’e vurgu yapmıştık. Yeniay oluştuğunda Venüs, Plüton ile güzel bir kontak kuruyor. Bu da aşk ilişkilerinde tutkulu bir başlangıç yapmanız için destek olacaktır. Aranızdaki çekim gücü her sorunun üstesinden gelecektir. Ayrıca maddi olarak da güçleneceğiniz, yeni gelir kapılarının önünüze açılacağı bir dönemden geçebilirsiniz. Bu yeniayın her burç için etkilerini aşağıda okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. Bol şans! KOÇ Yeniay yoğun temponuzda size fırsatlar sunacak. Çalışıyorsanız belki çok mesai yapacaksınız. Belki de aynı anda bir sürü iş önünüze yığılacak. Ama bilin ki bu yoğunluk size yeni kapılar açacak. Eğitim hayatına devam edenler için de yeni başlangıçların kapısı açılacak. Eğer yazma yeteneğiniz varsa, mutlaka bu yeniay yakınlarında internette yazılarınızı yayınlayın. Beklediğinizden fazla ilgi çekebilir. BOĞA İkizler burcundaki yeniay istediğiniz maddi gelişmeleri hayatınıza sunabilir. Yeni bir iş ya da ortaklık teklifi gelirinizi arttırabilir. Yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız, ayın başı idealdir.

İKİZLER Yeniay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. Bu sefer önce kendiniz için bir şeyler yapmalısınız. Şansa ihtiyacınız varsa bu yeniay beklemediğiniz güzelliklerle karşınıza çıkabilir. Bu yenilik ilişki hayatınızda da ortaya çıkabilir. YENGEÇ İkizler burcundaki yeniay eskiyi silmek için güzel bir fırsat sağlayacaktır. Geçmişe odaklandığınızda bir adım ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz. Sağlık problemleri olanlar için şifa olacak bir yeniay sizleri bekliyor. ASLAN İkizler burcundaki yeniay sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapmanıza destek olacak. Yeni tanıştığınız kişiler size beklemediğiniz fırsatlar sunabilir. Şansınız çok açık olacak. Yaşadığınız güzel şeylere inanmakta zorlanabilirsiniz. BAŞAK İkizler burcundaki yeniay geleceğinize yönelik yapmak istedikleriniz için size güç verecektir. Uzun zamandır planladığınız ama harekete geçemediğiniz durumlarda karşınıza bir fırsat çıkabilir. Bu yenilik bir kariyer fırsatı da olabilir. Hayalinizdeki iş teklifi karşınıza çıkabilir.

TERAZİ İkizler burcundaki yeniay ile yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Olumlu haberleri alabilirsiniz. Yüzünüzü güldürecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı veya yurt içi içerisinde taşınma planları yapabilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. AKREP İkizler burcundaki yeniay ekonomik durumunuzu iyileştirecek yeni bir fırsat sunabilir. Yakınlarınızdan veya eşinizden maddi destek görebilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa geçireceğiniz operasyonla beraber yeni bir hayata daha sağlıklı olarak gözlerinizi açabilirsiniz. YAY İkizler burcundaki yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başladığı bir gün olabilir. Direkt olarak ilişki ve evlilik hayatınıza etki yapan bu yeniay sevdiğiniz kişiyle yeni bir yola girmenizi sağlayabilir. Aranızdaki sorunları çözmek, eskiyi unutmak için bu yeniay size destek olacaktır. OĞLAK İkizler burcundaki yeniay sağlığınızda yeni bir başlangıca sebep olabilir. Yeni bir tedavi veya ilaç size çok iyi gelebilir. İş hayatınızda da yeni bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan edinmeye sıcak bakabilirsiniz.