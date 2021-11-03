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3 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

03.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonucu, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

3 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Söz konusu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlemek de mümkün. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

3 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekilişi canlı izlemek için ise MP TV'ye, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden erişim sağlayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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