3 kuma 15 çocuk birlikte! Esra Erol'da 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran aile şoke etti! Kumasıyla yayına geldi...

Osmaniye'den gelip Esra Erol'un kapısını çalan Gönül ailesi, "6 Eylül'de 17 yaşındaki kızımız Güneş'i Mehmet Saraç ve ailesi kaçırdı." iddiasında bulundu. Babasının alkol bağımlısı çocuğun ise madde kullandığını söyleyen aile, kızlarını Saraç ailesinin elinden kurtarmak için yardım istedi. Kızları kaybolduğunda muhtarı aradıklarını söyleyen aile, 'Bizim namusumuz oldu' yanıtını aldıklarını belirtti.

Baba Süleyman Saraç canlı yayına telefonla bağlandı. "Güneş, oğlumla beraber. 7 Eylül'de ben de kayıp başvurusu yaptım. Beraber kaçtılar. Aileye 'evlendirelim' teklifinde bulunduk. Bunlar 4. yıldır birbirini seviyor. " dedi ve nerede olduklarını bilmediğini anlattı.

3 KUMA 15 ÇOCUK ÇADIRDA YAŞIYORLAR!

İddiaların ardından yayına katılan Süleyman Saraç'ın iki eşi şaşırtan bir açıklama yaptı. Mehmet'in biyolojik annesi Damla ve nüfusa kayıtlı gözüken annesi canlı yayında 3 kuma ve 15 çocukla birlikte yaşadıklarını söyledi. Esra Erol, Süleyman Saraç'ın bir resmi iki dini nikahlı eşi olduğunu söyledi.

Kumalar, toplu bir planla kaçırdıklarına dair iddiaları kabul etmedi. Mehmet'in biyolojik annesi Damla, "6 Eylül'de beni aradı. 'Biz Güneş'le birlikteyiz' dedi kapattı. İkisine de ulaşamadım." dedi.

Güneş'in ailesi ise Kan davası çıkmaması için Saraç ailesinin kendilerini arayıp 'gelin' dediğini belirtti. Aile, 'Kızını sana getireceğim' dediler, süre istediler. Ailenin çeyiz listesi yaptığını öğrendik. Çocuk gelin mi olacak?" diye tepki gösterdi. Şimdiye kadar Güneş ve Mehmet'ten haber alınamadı.