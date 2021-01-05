3 malzemeli sihirli etki: Siz uyurken fırını temizliyor!

TikTok kullanıcısı @mama_mila, yönteminin mucizeler yarattığını söylüyor ve ekliyor: Bu sihir, siz uyurken devreye giriyor.

3 MALZEMELİ SİHİRLİ ETKİ!

Fırın temizliği için kullanmanız gerekenler ise şöyle: Sıvı bulaşık deterjanı, su ve karbonat. 1/2 bardak karbonat, bir çorba kaşığı bulaşık sabunu ve suyu karıştırın ve bir macun elde edin. Fırınınıza ince bir tabaka halinde uygulayın. Bir gece bu şekilde bekletin.

Uyandığınızda, yapmanız gereken tek şey bir bez kullanarak fırını silmek ve macunun bıraktığı kalıntıları temizlediğinizden emin olmak. İşte bu kadar!

TikTok kullanıcısı, kalan macun veya yağı temizlemek için daha sonra fırına beyaz sirke püskürtmeyi de öneriyor.



