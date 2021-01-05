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3 malzemeli sihirli etki: Siz uyurken fırını temizliyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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3 malzemeli sihirli etki: Siz uyurken fırını temizliyor!

Fırını temizlemek, yapmaktan nefret ettiğimiz işler listesinin başında olmalı. İnatçı yağ lekeleri ve yemek artıkları ne kadar temizlesek de ovalasak da gitmez. Ancak durun, tüm ipuçlarını kullanmadık. Şimdi sizin için araştırdığımız fırın temizleme yöntemini uygulayın ve arkanıza yaslanın.

TikTok kullanıcısı @mama_mila, yönteminin mucizeler yarattığını söylüyor ve ekliyor: Bu sihir, siz uyurken devreye giriyor.

3 MALZEMELİ SİHİRLİ ETKİ!

Fırın temizliği için kullanmanız gerekenler ise şöyle: Sıvı bulaşık deterjanı, su ve karbonat. 1/2 bardak karbonat, bir çorba kaşığı bulaşık sabunu ve suyu karıştırın ve bir macun elde edin. Fırınınıza ince bir tabaka halinde uygulayın. Bir gece bu şekilde bekletin.

Uyandığınızda, yapmanız gereken tek şey bir bez kullanarak fırını silmek ve macunun bıraktığı kalıntıları temizlediğinizden emin olmak. İşte bu kadar!

@mama_mila_

Oven cleaning made easy ✨ follow for more home tips and tricks ✨ ##cleaningtiktok ##cleaninghacks ##homehacks ##homerefresh ##cleaningtips

♬ iM sO sHyyyy yy IG reyannamariaa - chunkymonkeeyy

TikTok kullanıcısı, kalan macun veya yağı temizlemek için daha sonra fırına beyaz sirke püskürtmeyi de öneriyor.


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