Bilim insanlarından yeni keşif: Dişleri elektrik vererek temizliyor! Bakteri bırakmıyor

Kendi elektriğini üreten fırçanın kılları, hareket ettikçe elektrik yükü oluşturuyor. Bu elektrik, tükürük ve suyla tepkimeye girerek bakterilere zarar veren reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkarıyor.

Laboratuvar testlerinde yeni fırçanın diş çürüğüne neden olan bakterilerin yarısından fazlasını öldürdüğü, diş eti hastalığıyla bağlantılı bakterileri ise yüzde 78'e kadar azalttığı görüldü. Normal naylon kıllı fırçalarda bu oran yüzde 8'in altında kaldı.

DİŞ ETİ İLTİHABI VE DİŞ ETİ KANAMASI AZALDI

Araştırmacılar ayrıca fırçayı 115 yetişkin üzerinde üç ay boyunca test etti. Günde iki kez kullanılan elektrik üreten fırçayı tercih eden katılımcılarda plak, diş eti iltihabı ve diş eti kanamasının daha az olduğu belirlendi.

Ancak uzmanlar, yeni diş fırçasının uzun süreli kullanımda güvenli olup olmadığının henüz kesinleşmediğini belirtti.