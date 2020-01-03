3 Ocak 2020 günlük burç yorumları

3 Ocak Cuma yani yeni ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 3 Ocak’ta Mars Yay burcuna geçiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Bu geçiş burcunuza nasıl yansıyacak? İşte günlük burç yorumlarınız...

KOÇ

Çekiciliğiniz ve muazzam sosyal becerileriniz var. Bu rakipsiz bir kombinasyon ve özellikle mevcut astral enerji ile güçlendiriliyor. Çok havasında olmasanız bile, bugün ekstra yol kat ettiğinizden emin olun. Devamı...

BOĞA

Açık havada sakince vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yarım saatlik bir yürüyüşte bile kendinizi dinlenmiş hissedebilirsiniz. Devamı...

İKİZLER

Zor ve vicdanlı bir çalışansınız. Bazen o kadar çok çalışıyorsunuz ki kendinize zaman ayırmayı ihmal ediyorsunuz. Bu kısa vadede iyi ancak uzun vadede o kadar akıllıca değil. Devamı...

YENGEÇ

Bugün evinizi renklendirmek isteyebilirsiniz. Ev ortamınızı aydınlatmak için elinizden geleni yapın. Birkaç çiçekli bitki ve bazı renkli halılar ve sanat eserleri satın almak bile fark yaratır. Devamı...