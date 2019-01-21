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3. Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çalıştaya, 21 ülkeden 70 sanatçı katılıyor - Çalıştay kapsamında ressamlar, Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tuvale yansıtacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Sanat faaliyetleri bizim dönemimizde kesintiye uğramamıştır. Biz sanata ve sportif faaliyetlere tatil yaptırmayacağız"

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı, 21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, bu etkinliğin, kent, ülke ve dünya sanatı ile insanlığa büyük katkı sunacağını belirtti.

Ressamların kentin tarihini, doğal ve kültürel değerlerini tuvale yansıtacağını ifade eden Sözlü, bunun kentin kültürel tanıtımına katkı sağlayacağını bildirdi.

Kentin, turizmin de yükselen değeri haline geldiğini anlatan Sözlü, şöyle devam etti:

"Artık Adana adliye haberleriyle anılmaktan çıkmış, kültür sanat haberleri, spor faaliyetleri, festival ve karnavallarıyla Türkiye'nin yükselen, markalaşan değeri olmuştur. Bu yükseliş muhakkak ki kültüre ve sanata yapılan yatırımın yansımasıdır. Bugün kültüre ve sanata yapmış olduğumuz hizmet ve gösterdiğimiz hürmetle Adana'nın yükselişine katkı koymaktayız. Adana Film Festivali'ni terörün en yüksek olduğu dönemlerde bile iptal etmedik. Konserleri durdurduk ama sanatın yarışmasını engellemedik. Sanat faaliyetleri bizim dönemimizde kesintiye uğramamıştır. Biz sanatı kesintiye uğratmayacağız, sanata ve sportif faaliyetlere tatil yaptırmayacağız."

Çalıştayın küratörlerinden Prof. Dr. Birsen Çeken ise "Türk dünyası sevgi, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik demektir. İnsani değerleri temel alan kültürümüzü dünyaya sanat yoluyla tanıtmak ve benimsetmek için yapılan çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

Etkinlik, 8 gün sürecek. Çalıştayda ressamların canlı performansını halk da izleyebilecek.

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21 ülke 3. Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı 70 sanatçı adana ressam

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