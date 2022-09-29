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3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma nasıl yapılır? 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli nedir?

29.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olan kişiler emekli maaşlarını tercih ettikleri bankadan alma hakkına sahiptirler. Gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli maaşı talebinde bulunurken banka adı verebilirler. Daha sonra maaşlarını taşımaları hâlinde üç yıl dolmadan taşıma işlemi yaparlarsa promosyona göre hesaplanan bir cayma bedeli öderler.

3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma nasıl yapılır? 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli nedir?

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve yaş sınırını dolduran kişiler emekli olabilir. Bağlı oldukları kuruma başvuru yaptıktan sonra emekli maaşı ödemeleri başlar. Başvuru sırasında banka ismini başvuru formunda belirtebilirler. Belirtmedikleri takdirde emekli maaş ödemeleri otomatik olarak Ziraat Bankasına yapılır. Ancak emekliler bazı sebeplerle emekli maaşını taşımak isteyebilirler.

Maaş promosyonları emekli maaşı taşıma konusunda önemli bir etkendir. Tüm bankaların promosyon rakamları farklılık gösterir. Bankanın taahhüt süresi olan 3 yıl dolmadan önce maaşlarını başka bir bankaya taşımak isteyebilirler. Böyle bir durumda cayma bedeli ödeme zorunluluğu bulunur.

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3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma nasıl yapılır?

Emekli maaşı alan kişiler mevcut bankaları ile taahhüt süreleri dolduğu zaman ya da yeni emekli olduklarında maaşlarını istedikleri bankadan alabilirler. Bunu için şahsen bankadan yapabilecekleri gibi internet üzerinden bildirimde bulunabilirler. Ancak 3 yıl dolmadan önce banka değiştirmek isteyen kişiler cayma bedeli öderler.

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3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli ne kadar?

Bankaların emekli maaşı promosyonları, emeklilerin maaşlarını taşımalarında en büyük etkendir. Ancak daha iyi promosyon imkânlarına sahip bir bankaya geçerken cayma bedeli ödenir. Emekli promosyon banka değişikliği cayma bedeli, 3 yıldan kalan süre için verilecek olan promosyon bedeli olarak belirlenmiştir.

Alınan promosyon, bankada kalınan süreye göre geri ödenmelidir. Emekli maaşı taşıma işlemi birkaç gün sonra yapılacaksa bile promosyon bedeli olduğu gibi iade edilmelidir.

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Banka promosyonu bozulur mu?

Emekli kişiler maaşlarını aldıkları bankayı istedikleri zaman değiştirebilirler. Bunun için bankaya bildirim yapmaları yeterli olacaktır. Ancak bu işlem için bir cayma bedeli ödemek durumunda kalırlar. Cayma bedeli, mevcut bankadan alınan promosyonun iade edilmesi şeklinde ödenir. Alınan promosyon aynı şekilde geri ödenir. Bu şekilde banka promosyonu bozma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

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Emekli promosyon iptal etme işlemi nasıl yapılır?

Promosyon iptali bankalardan alınan emekli maaşının taşınması ile gerçekleşir. Bu işlem bankaya giderek şahsen yapılabilir. Bunun dışında internet üzerinden ve e-Devlet hesabı aracılığı ile de emekli maaşı taşınabilir. Bankalar bunun karşılığında bir cayma bedeli alırlar.

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