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BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman yatar? BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri nedir?

29.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan ve yaş sınırını dolduran her çalışan emekli olmaya hak kazanır. Bağlı olduğu kurumdan emekli maaşı almaya başlarlar. Emekli maaşları için ödeme tarihleri çeşitli kriterlere göre hesaplanarak belirlenir. Bağ-Kurdan emekli olan kişiler emekli maaşlarını kurumdan alacakları tahsis numarasına göre belirlenen tarihte alırlar.

BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman yatar? BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri nedir?

Emekli olmaya hak kazanan kişiler bağlı oldukları kuruma başvuru yapmalıdırlar. Bunun ardından emekli maaşı bağlanır. Maaşların hangi tarih aralıklarına göre ödeneceği de kurumun kurallarına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak Emekli Sandığına bağlı çalışan kişiler emekli olduklarında ödeme tarihleri doğum tarihlerine göre belirlenir. Bağ-Kur emeklisi olan kişilerin maaş ödeme tarihleri de kurumdan aldıkları tahsis numarasına göre değişiklik gösterir.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı emekli olan kişiler için de tahsis numarası gereklidir. Tahsis numarasını e-Devlet üzerinden sorgulamak mümkündür. e-Devlet'te bulunan menüden "Emeklilik İşlemleri" ana başlığı altında emekli kartı bilgilerine ulaşmak mümkündür. İnternet üzerinden öğrenmenin mümkün olmadığı durumlarda bağlı olunan kuruma şahsen başvuruda bulunarak emekli kartı bilgilerine ve tahsis numarasına ulaşmak mümkün olur.

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Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri nasıl belirlenir?

Emekli maaşı ödemeleri Bağ-Kurdan emekli olan kişilere her ayın son haftasına denk gelecek şekilde yapılır. Ancak gün dağılımı için tahsis numarası kriter alınır. Bağ-Kurdan emekli olan kişilerin maaş günleri kuruma yaptıkları başvuru sonucunda kendilerine verilen tahsis numaralarına göre hesaplanarak belirlenir.

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Bağkur emekli maaşı ne zaman yatar?

Emekli olan kişiler Bağ-Kura bağlılarsa emekli kartına sahip olurlar. Emekli kartının üzerinde bir tahsis numarası bulunur. Tahsis numarasına göre hesaplanan emekli maaşı ödemeleri her ayın son haftası yapılmaktadır. Bağ-kur maaş ödemesi hangi tarihte yapılır?

Çalışan kişiler Bağ-Kur emeklisi ise tahsis numaralarındaki son rakam baz alınır. Buna göre tahsis numarasının son rakamları ve bu rakamlara göre ödeme yapılır. BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri şu şekildedir:

  • Tahsis numarasının son rakamlı 5, 7 ya da 9 olan emekliler her ayın 25'inde maaş alırlar.
  • Kurumdan aldıkları tahsis numarası 1 ve/veya 3 olan emeklilere her ayın 26'sında ödeme yapılır.
  • Tahsis numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 olan emekliler için emekli maaş ödemesi her ayın 27'sinde yapılır.
  • Tahsis numarası 0 ve 2 ile biten emekliler ödemelerini her ayın 28'inde alırlar.

T.C. numarasına göre emekli maaşı günleri belirlenir mi?

Emekli olan kişilerin maaş tarihleri bağlı oldukları kuruma göre değişiklik gösterir. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan emeklilerin kurumdan aldıkları tahsis numaralarının son rakamları baz alınır. Emekli Sandığından üç ayda bir alınan emekli maaşları ise kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenir. Ayın ilk haftasına denk gelecek şekilde ödeme yapılır.

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