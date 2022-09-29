Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar? Emekli Sandığı maaş ödemesi günleri nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak 4A kodu ile Bağ-Kura bağlı olarak 4B kodu ve Emekli Sandığına bağlı olarak 4C kodu ile çalışan kişiler belli kriterlere göre emekli olmaya hak kazanırlar. Buna göre zorunlu hizmet süresinin tamamlanması ve kadın çalışanlar ve erkek çalışanlar için farklı olan yaş sınırlarının dolması gereklilikleri vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler bağlı oldukları resmî kurumlara emeklilik için başvuruda bulunabilirler.

Emekli olan kişiye bağlanan maaşın hangi tarihte ödeneceği ise bağlı olduğu kurumun ona vermiş olduğu tahsis numarasına ya da doğum tarihine göre değişiklik gösterir. Tahsis numarasının son rakamı emekli maaşının alınacağı tarihi belirler. Ancak bu durum Emekli Sandığı için daha farklıdır. Emeklilikleri Emekli Sandığı üzerinden olan kişiler ödemelerini doğum tarihlerine göre belirlenmiş olan tarihlerde alırlar. Peki, Emekli Sandığı maaş ödemesi günü ne zaman?

Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar?

Emekli Sandığı maaşları 3 aylık olarak alınır. Ödeme günleri ise cuma ya da pazartesi günleri olur. Ödeme günleri cumartesiye denk gelen maaşlar cuma günü yatar. Pazar gününe denk geliyor ise ödeme pazartesi günü yapılır. Maaş ödemeleri diğer kurumlara bağlı çalışanlar için olduğu gibi Emekli Sandığı için de gruplara ayrılmıştır. Bu ayrım emekli olan kişilerin doğum tarihlerine göre değişiklik gösterir. Buna göre ödeme tabloları doğum tarihleri ve ödemenin yapılacağı günlere göre şu şekildedir:

Birinci grup şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında maaş alan kişilerden oluşur:

Doğum tarihi 00 – 40 arası olanlar: Ayın 1. günü

Doğum tarihi 41 – 46 arası olanlar: Ayın 2. günü

Doğum tarihi 47 – 49 arası olanlar: Ayın 3. günü

Doğum tarihi 50 – 53 arası olanlar: Ayın 4. günü

Doğum tarihi 54 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü

İkinci grup ise mart, haziran, eylül ve aralık aylarında maaş alan kişileri kapsar:

Doğum tarihi 00 – 22 arası olanlar: Ayın 1. günü

Doğum tarihi 23 – 28 arası olanlar: Ayın 2. günü

Doğum tarihi 29 – 48 arası olanlar: Ayın 3. günü

Doğum tarihi 49 – 54 arası olanlar: Ayın 4. günü

Doğum tarihi 54 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü

Üçüncü ve son grupta grupta ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme alan kişiler bulunur:

Doğum tarihi 00 – 33 arası olanlar: Ayın 1. günü

Doğum tarihi 34 – 37 arası olanlar: Ayın 2. günü

Doğum tarihi 38 – 40 arası olanlar: Ayın 3. günü

Doğum tarihi 41 – 43 arası olanlar: Ayın 4. günü

Doğum tarihi 44 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü

T.C. numarasına göre emekli maaşı günleri belirlenir mi?

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan kişiler emekli maaşlarını, kurum tarafından kendilerine verilen tahsis numarasının son rakamına göre alırlar. BAĞ-KUR emeklileri için de aynı durum geçerlidir. Emekli maaşları belirlenirken TC kimlik numaraları değil tahsis numaraları ya da doğum tarihleri hesaplanır.



