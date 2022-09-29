HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar? Emekli Sandığı maaş ödemesi günleri nedir?

Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar? Emekli Sandığı maaş ödemesi günleri nedir?

29.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet tarafından belirlenmiş olan yasal koşulları yerine getiren her çalışan emekli olmaya hak kazanır. Zorunlu hizmet sayısını ve yaş haddini dolduran emekliler emekli aylığı almaya başlar. Emekli Sandığından emekli olan her kişinin maaş tarihi emekli olmaya hak kazanan kişinin doğum tarihine göre belirlenir.

Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar? Emekli Sandığı maaş ödemesi günleri nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak 4A kodu ile Bağ-Kura bağlı olarak 4B kodu ve Emekli Sandığına bağlı olarak 4C kodu ile çalışan kişiler belli kriterlere göre emekli olmaya hak kazanırlar. Buna göre zorunlu hizmet süresinin tamamlanması ve kadın çalışanlar ve erkek çalışanlar için farklı olan yaş sınırlarının dolması gereklilikleri vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler bağlı oldukları resmî kurumlara emeklilik için başvuruda bulunabilirler.

Emekli olan kişiye bağlanan maaşın hangi tarihte ödeneceği ise bağlı olduğu kurumun ona vermiş olduğu tahsis numarasına ya da doğum tarihine göre değişiklik gösterir. Tahsis numarasının son rakamı emekli maaşının alınacağı tarihi belirler. Ancak bu durum Emekli Sandığı için daha farklıdır. Emeklilikleri Emekli Sandığı üzerinden olan kişiler ödemelerini doğum tarihlerine göre belirlenmiş olan tarihlerde alırlar. Peki, Emekli Sandığı maaş ödemesi günü ne zaman?

Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?Kaç yaşında emekli olurum? Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatar?

Emekli Sandığı maaşları 3 aylık olarak alınır. Ödeme günleri ise cuma ya da pazartesi günleri olur. Ödeme günleri cumartesiye denk gelen maaşlar cuma günü yatar. Pazar gününe denk geliyor ise ödeme pazartesi günü yapılır. Maaş ödemeleri diğer kurumlara bağlı çalışanlar için olduğu gibi Emekli Sandığı için de gruplara ayrılmıştır. Bu ayrım emekli olan kişilerin doğum tarihlerine göre değişiklik gösterir. Buna göre ödeme tabloları doğum tarihleri ve ödemenin yapılacağı günlere göre şu şekildedir:

Birinci grup şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında maaş alan kişilerden oluşur:

  • Doğum tarihi 00 – 40 arası olanlar: Ayın 1. günü
  • Doğum tarihi 41 – 46 arası olanlar: Ayın 2. günü
  • Doğum tarihi 47 – 49 arası olanlar: Ayın 3. günü
  • Doğum tarihi 50 – 53 arası olanlar: Ayın 4. günü
  • Doğum tarihi 54 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü

İkinci grup ise mart, haziran, eylül ve aralık aylarında maaş alan kişileri kapsar:

  • Doğum tarihi 00 – 22 arası olanlar: Ayın 1. günü
  • Doğum tarihi 23 – 28 arası olanlar: Ayın 2. günü
  • Doğum tarihi 29 – 48 arası olanlar: Ayın 3. günü
  • Doğum tarihi 49 – 54 arası olanlar: Ayın 4. günü
  • Doğum tarihi 54 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü

Üçüncü ve son grupta grupta ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme alan kişiler bulunur:

  • Doğum tarihi 00 – 33 arası olanlar: Ayın 1. günü
  • Doğum tarihi 34 – 37 arası olanlar: Ayın 2. günü
  • Doğum tarihi 38 – 40 arası olanlar: Ayın 3. günü
  • Doğum tarihi 41 – 43 arası olanlar: Ayın 4. günü
  • Doğum tarihi 44 – 99 arası olanlar: Ayın 5. günü
Emekli maaşı promosyonu sorgulama: Bankaların emekli maaşı promosyonlarını nasıl öğrenirim?Emekli maaşı promosyonu sorgulama: Bankaların emekli maaşı promosyonlarını nasıl öğrenirim?

T.C. numarasına göre emekli maaşı günleri belirlenir mi?

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olan kişiler emekli maaşlarını, kurum tarafından kendilerine verilen tahsis numarasının son rakamına göre alırlar. BAĞ-KUR emeklileri için de aynı durum geçerlidir. Emekli maaşları belirlenirken TC kimlik numaraları değil tahsis numaraları ya da doğum tarihleri hesaplanır.

Emeklilik kıdem tazminatı hesaplama: Emekli olunca ne kadar tazminat alırım?Emeklilik kıdem tazminatı hesaplama: Emekli olunca ne kadar tazminat alırım?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruzGaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Emekli Sandığı emekli maaş bilgileri emekli maaşı 2022 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama emekli sandığı emeklilik hesaplama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

İlginizi Çekebilir

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Ödev: ''Küvette okuma yaparken çekilmiş bir pozunu gönder!''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.