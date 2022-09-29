Emekli maaşı taşıma işlemleri: Emekli maaşını başka bankaya taşıma nasıl yapılır?

Çalışan kişiler belli koşulları yerine getirerek emekli olma hakkı elde ederler. Bağlı oldukları kuruma başvuru yaparak emekli maaşlarını bağlayabilirler. Bu başvuru sırasında hangi bankadan maaş alınmak istediği belirtilir.

Emekli olma hakkı kazanan kişiler bağlı oldukları kuruma başvuru yaparken bir banka adı belirtmeyebilir. Bu durumda emekli maaşları otomatik olarak Ziraat Bankasına yatırılır. Bazı durumlarda emekli maaşının başka bir bankaya taşınması da mümkündür. Bu değişiklik genel olarak bankaların emekli maaş promosyonlarının uygun ve cazip kampanya teklifleri sebebiyle yapılır.

Emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemi nasıl yapılır?

Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı olan emekliler maaşlarını başka bir bankaya taşımak için e-Devlet üzerinden "4A Hizmetleri" menüsüne girmelidir. Bu kısımdan "Banka Adı ve Adres Değişikliği" seçeneği seçerek banka taşıma işlemini gerçekleştirebilir.

Alınan emekli maaşı 4B Bağ-Kur ya da 4C Emekli Sandığı kurumlarına bağlıysa da aynı işlemler yapılmalıdır. İlgili menülerden izlenecek adımlarla banka şubelerine gitmeden emekli maaşı taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.

Emekli maaşı taşıma işlemleri nereden yapılır?

Emekli maaşlarını mevcut bankadan başka bir bankaya taşımak için gerekli bazı işlemler vardır. Bunun için öncelikle bankaya başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvuru şahsen bankaya giderek yapılabilir. Bunun dışında maaşın taşınmak istediği bankanın internet sitesinden de başvuru yapılabilir. e-Devlet üzerinden işlem yapmak da mümkündür. Bir başka seçenek de bankanın mobil uygulamasından emekli maaşı taşıma talebinde bulunmak olacaktır.

Emekli maaşı taşıma nasıl yapılır?

Mevcut bankadan başka bir bankaya emekli maaşı taşınacaksa bazı evrakların hazır bulundurulması gerekir. Bu evraklar şunlardır:

C kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı

E-devlet şifresinin bulunduğu e-Devlet şifre zarfı

Eğer şahsen başvuru yapılacaksa şu belgeler hazır bulundurulmalıdır:

Emekli sicil numarasının bulunduğu belge (Emekli sandığı sicil numarası, SGK'nın 4A – 4B – 4C sigortalılarını tanımlamak için verilmiş olan numara. Bu numara emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumundaki kimlikleri yerine geçer.)

SGK barkodu olan hizmet dökümü

Bağ-Kur, SGK ya da Emekli Sandığı sicil numarası

Emeklilik isteği dilekçesi

TC kimlik numarasının bulunduğu kimlik belgesi

3 yıl dolmadan emekli maaşını taşımanın cayma bedeli ne kadar?

Emekli maaşının taşındığı bankadan bankanın taahhüdü olan 3 yıldan daha önce ayrılma durumu olursa cayma bedeli söz konusudur. Bu bedel bankadan alınan emekli maaşı promosyon tutarına göre belirlenir. Bankadan bankaya değişiklik gösterir.



