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30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı?

30.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün EGO ücretsiz mi, sorusunun yanıtı Ankara'da yaşayan kişiler tarafından merak edildi. Ankaralılar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'nden (EGO) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı?

30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı?

30 Ağustos EGO ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki, 30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da EGO otobüsleri bedava mı? Ayrıntılar haberimizde...

30 AĞUSTOS EGO ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos için EGO'dan açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile “Zafer Bayramı”mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Uygulamada 342 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde bulunan “ŞEHİR İÇİ ULAŞIM / Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz."

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