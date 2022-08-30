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30 Ağustos mesajları 2022! 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve resimli Zafer Bayramı mesajları

30.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları internet üzerinden sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak isteyenler en güzel, farklı, resimli, uzun ve kısa Zafer Bayramı mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk sözlerini araştırıyorlar. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için oldukça önemli. İşte sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz 30 Ağustos mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk sözleri...

30 Ağustos mesajları 2022! 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve resimli Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün coşkuyla karşılandı. Özellikle Türk milleti için büyük önem arz eden Zafer Bayrmı'nda vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sevdikleriyle mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Bu özel gün 1922 yılında Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanmaktadır. WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz 30 Ağustos mesajları ve resimli Atatürk sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri...

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

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Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

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Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

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Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

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Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir. (Mustafa Kemal Atatürk)

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Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal Atatürk)

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