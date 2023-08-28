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30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos kimlere tatil? Zafer Bayramı için geri sayım!

28.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken konuya dair yapılan araştırmalar da hız kazandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde zaferle sonuçlanan; Büyük Taaruz’u anmak için kutlanan Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. Öte yandan resmi dairelerin 29 Ağustos 2023 Salı günü yarım gün mü yoksa tam gün mü çalışacağı ise merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos kimlere tatil? İşte detaylar...

30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos kimlere tatil? Zafer Bayramı için geri sayım!

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ağustos 2023 Salı günü resmi tatil değildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Türk milleti için hem özel hem de anlamı büyük olan bir gündür. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacak kurumlar ve detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.

30 AĞUSTOS’TA KAPALI OLAN KURUMLAR NELERDİR, KİMLERE TATİL?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Öte yandan Aile Sağlığı Merkezleri de kapalı olacak.

Hastanelerde ise acil servisler hizmet vermeyi sürdürecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.

RESMİ TATİLLER LİSTESİ 2023

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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