30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

Kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele ekipleri de sevk edildi.

Yüzü kapalı kadın paniği! Polis alarma geçti

1 / 11 Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası tören alanı güzergahında fark edilen ve polisin ikazına rağmen yüzünü açmayan kadın paniğe neden oldu.

2 / 11 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı Uğur Mumcu Meydanı yönüne tören dağılımı sırasında yüzü şalla kapalı bir kadının gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.

3 / 11 Polis kısa sürede kadını bulup kimlik sorgusu yapıp yüzünü açmasını istedi. Ancak yanında kimliği olmayan kadın yüzünü de açmadı.

4 / 11 Bunun üzerine olay yerine terör ekipleri çağrıldı. Kadın ise canlı bomba olma ihtimaline karşılık bir duvar kenarında tutuldu.

5 / 11 Polisler uzun namlulu silahlarla kadının etrafında da güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kadının yanına kimse yaklaştırılmadı.

6 / 11 Polisler sürekli kadının yüzünü açması için ikazda bulundu ancak kadın yüzünü açmadı. Kadın birde polislere kendilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek tehdit etti.

7 / 11 Bu arada olay yerine çok sayıda zırhlı ekipler de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir kadın polis olay yerine gelerek kontrollü olarak kadının üzerinde inceleme yaptı.

8 / 11 Kadın bu polise de yüzünü açmayarak, "Burada herkes var ben yüzümü açmam" diye karşı çıktı.

9 / 11 Kadın polis de kadını polis aracına bindirerek karakola götürdü.

10 / 11 Yapılan incelemeden sonra kadının neden yüzünü açmadığı ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.