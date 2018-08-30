30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

Kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine terörle mücadele ekipleri de sevk edildi.
Yüzü kapalı kadın paniği! Polis alarma geçti
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası tören alanı güzergahında fark edilen ve polisin ikazına rağmen yüzünü açmayan kadın paniğe neden oldu.
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı Uğur Mumcu Meydanı yönüne tören dağılımı sırasında yüzü şalla kapalı bir kadının gittiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.
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Polis kısa sürede kadını bulup kimlik sorgusu yapıp yüzünü açmasını istedi. Ancak yanında kimliği olmayan kadın yüzünü de açmadı.
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Bunun üzerine olay yerine terör ekipleri çağrıldı. Kadın ise canlı bomba olma ihtimaline karşılık bir duvar kenarında tutuldu.
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Polisler uzun namlulu silahlarla kadının etrafında da güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kadının yanına kimse yaklaştırılmadı.
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Polisler sürekli kadının yüzünü açması için ikazda bulundu ancak kadın yüzünü açmadı. Kadın birde polislere kendilerinden şikayetçi olacağını söyleyerek tehdit etti.
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Bu arada olay yerine çok sayıda zırhlı ekipler de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir kadın polis olay yerine gelerek kontrollü olarak kadının üzerinde inceleme yaptı.
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Kadın bu polise de yüzünü açmayarak, "Burada herkes var ben yüzümü açmam" diye karşı çıktı.
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Kadın polis de kadını polis aracına bindirerek karakola götürdü.
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Yapılan incelemeden sonra kadının neden yüzünü açmadığı ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.
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