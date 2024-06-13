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  4. Yeni parti kuruldu! Adı ve logosu belli oldu: Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz

Yeni parti kuruldu! Adı ve logosu belli oldu: Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 17:37
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Eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yeni partisi Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdiğini duyurdu. Partili logosu belli olurken Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz." dedi.

Yeni parti kuruldu! Adı ve logosu belli oldu: Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz

Yusuf Halaçoğlu, "Kutlu Parti"nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, eğitimden hukuk sistemine, tarımdan hayvancılığa, sağlıktan ekonomiye kadar göçmen meselelerini de ele alan konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"SAĞCILIK, SOLCULUK BENİMSEMİYORUZ"

Partisinin sağ, sol, merkez gibi mefhumları bir kenara attığını, hiçbirini kabul etmediğini dile getiren Halaçoğlu, "Sağcılık, solculuk, merkez gibi Batı'nın empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz." dedi.

Halaçoğlu, Türkiye'yi düze çıkartacak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancı ve soyuna bakmadan kucakladıklarını ifade etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni reddettiklerini, parlamenter sistemi desteklediklerini ancak çift meclisli bir yapıyı savunduklarını vurgulayan Halaçoğlu, Anayasa değişikliğini desteklediklerini bildirdi.

Halaçoğlu, kurucular kurulunda 84 kişinin yer aldığı partinin genel merkezinin Ankara'da Çetin Emeç Bulvarı'nda olacağını belirterek, Kutlu Partinin finans harcamalarını tüm şeffaflığıyla paylaşacaklarını da söyledi.

Partilerinin adının kısaltma içermediğini, Türkçe bir kelime olan Kutlu'yu tercih ettiklerine dikkati çeken Halaçoğlu, logoya ilişkin de "Güneş simgesiyle güneş yeniden doğuyor, bütün karanlıklar sönecek. Nevruz gibi yeni bir güne başlıyoruz. Hayat ağacı, Türk kilim motifli bir hayat ağacı. Alltaki siyah baklava geçmiş, üstteki açık olan baklava da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Halaçoğlu parti
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